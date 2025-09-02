Bossuyt, een 25-jarige West-Vlaamse, boekte al haar negende toptienplek van haar korte seizoen, dat pas is begonnen in juni. Fien Van Eynde (Fenix-Deceuninck) was met een achtste plaats, op tien seconden achterstand, de tweede Belgische in de top tien.

Met Justine Ghekiere, Margot Vanpachtenbeke en U23-renster Fleur Moors kwamen drie vrouwen uit de Belgische WK-selectie voor Rwanda aan de start in Stuttgart. Moors (Lidl-Trek) werd 18e op 0:32, Vanpachtenbeke (VolkerWessels) 33e op 1:53, en Ghekiere (AG Insurance-Soudal) gaf op na een aanval vroeg in de koers.