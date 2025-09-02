19°C
Aanmelden
Sport

Sha­ri Bos­suyt wordt vier­de in GP Stuttgart,

Shari Bossuyt

Foto Belga

Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal) is zondag vierde geworden in de Grote Prijs van Stuttgart, een Duitse eendagskoers voor de Pro Series voor vrouwen. De overwinning ging net als vorig jaar naar de Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ).

Na een heuvelachtige wedstrijd van 124 kilometer haalde Gasparrini het na een late uitval. De Britse Cat Ferguson finishte in het spoor van de winnares als tweede, voor de Duitse Linda Riedmann, Bossuyt en de Poolse oud-Tourwinnares Katarzyna Niewiadoma.

WK-selectie

Bossuyt, een 25-jarige West-Vlaamse, boekte al haar negende toptienplek van haar korte seizoen, dat pas is begonnen in juni. Fien Van Eynde (Fenix-Deceuninck) was met een achtste plaats, op tien seconden achterstand, de tweede Belgische in de top tien.

Met Justine Ghekiere, Margot Vanpachtenbeke en U23-renster Fleur Moors kwamen drie vrouwen uit de Belgische WK-selectie voor Rwanda aan de start in Stuttgart. Moors (Lidl-Trek) werd 18e op 0:32, Vanpachtenbeke (VolkerWessels) 33e op 1:53, en Ghekiere (AG Insurance-Soudal) gaf op na een aanval vroeg in de koers.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Shari Bossuyt

Meest gelezen

Whats App Image 2025 09 11 at 18 02 45
Sport

Tim Declercq neemt als renner afscheid van 'zijn' Izegem, Dehairs wint Izegem Koerse
Kvdo peeters
Sport

"Oostends voetbal verliest grote meneer": Raoul Peeters overleden
Coiffeur
Sport

Terminaal zieke Marc 'de coiffeur' Verschoore: 'Nog zo lang mogelijk van het leven genieten'

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Koen Naert

Koen Naert eindigt 17e in marathon: "Gezien de omstandigheden, kan ik tevreden zijn"
Croky Cup 2025

Zestiende finales Croky Cup: Cercle-Kortrijk meest opvallende affiche
729 BB LINKS sfeerkvdo

Ook in tweede nationale tot 2000 toeschouwers: fusieclub KVDO slaat aan
Cherain Omloop Vlaanderen

Cherain zet de Omloop van Vlaanderen naar zijn hand
406 BB Kortemarkkoerse

Cypriotische winnaar van Kortemark Koerse
Vooruitblikwaregemkoerse

Waregem maakt zich op voor hoogdag van de paardensport
Aanmelden