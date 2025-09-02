Shari Bossuyt wordt vierde in GP Stuttgart,
Foto Belga
Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal) is zondag vierde geworden in de Grote Prijs van Stuttgart, een Duitse eendagskoers voor de Pro Series voor vrouwen. De overwinning ging net als vorig jaar naar de Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ).
Na een heuvelachtige wedstrijd van 124 kilometer haalde Gasparrini het na een late uitval. De Britse Cat Ferguson finishte in het spoor van de winnares als tweede, voor de Duitse Linda Riedmann, Bossuyt en de Poolse oud-Tourwinnares Katarzyna Niewiadoma.
WK-selectie
Bossuyt, een 25-jarige West-Vlaamse, boekte al haar negende toptienplek van haar korte seizoen, dat pas is begonnen in juni. Fien Van Eynde (Fenix-Deceuninck) was met een achtste plaats, op tien seconden achterstand, de tweede Belgische in de top tien.
Met Justine Ghekiere, Margot Vanpachtenbeke en U23-renster Fleur Moors kwamen drie vrouwen uit de Belgische WK-selectie voor Rwanda aan de start in Stuttgart. Moors (Lidl-Trek) werd 18e op 0:32, Vanpachtenbeke (VolkerWessels) 33e op 1:53, en Ghekiere (AG Insurance-Soudal) gaf op na een aanval vroeg in de koers.