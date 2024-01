In set 3 trok Seppe Rotty de match helemaal naar zich toe. Bij 6-10 maakte Rotty maar liefst zeven aces! Plots stond het 6-17 en leek de partij gespeeld. Volgens Knack Roeselare is dit zelfs een nieuw wereldrecord. In de hele wedstrijd scoorde Rotty trouwens 10 aces. Roeselare won de laatste set met 9-25.

Roeselare verstevigt zijn leidersplaats in de Lotto Volley League. De West-Vlamingen tellen 24 punten, 4 meer dan eerste achtervolger Aalst.