"Wij zijn samen met de mensen van Saxo heel blij met deze nieuwe overeenkomst", zegt Jacques Coussens, pr-verantwoordelijke en woordvoerder van de WorldTourkoers. "Wij voelen ons zeer goed bij Saxo. Voor ons is het belangrijk dat wij een bank als hoofdsponsor hebben, want dat geeft vertrouwen naar onze andere partners. Iedereen weet dat een financiële instelling niet zomaar een engagement aangaat. Dat gebeurt alleen als je een helder plan en geloofwaardige boekhouding kan voorleggen. Ons verhaal van de E3 Saxo Classic is bijzonder. In een landschap dat door een kleine groep grote spelers wordt gedomineerd, zijn wij een van de weinige onafhankelijke organisaties."