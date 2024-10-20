Joran Wyseure was vorig jaar de beste in de opener in Ruddervoorde. De West-Vlaming liet toen Vandeputte en Vanthourenhout achter hem. De renner van Crelan-Corendon schoot dit seizoen meteen raak bij zijn eerste wedstrijd. Hij pakte de zege in de Berencross in Meulebeke. Donderdag in Ardooie werd hij derde.

Titel verdedigen

"Ik ga zondag zeker mijn titel verdedigen", blikte hij vrijdag vooruit. "Of dat met minder druk zal gebeuren na mijn zege in Meulebeke? Een beetje gezonde stress is altijd goed. Die had ik in Ardooie misschien net iets te weinig. Ik vatte de cross wellicht net iets te luchtig aan, maar werd er wel netjes derde. "