@Belga
Met de cross in Ruddervoorde wordt zondag het oudste regelmatigheidscriterium in het veldrijden op gang getrapt. De Superprestige telt dit seizoen opnieuw acht manches, waarvan de Noordzeecross van Middelkerke op zaterdag 7 februari 2026 de laatste in de rij is. Vorig seizoen ging de eindzege naar Niels Vandeputte, voor de Nederlander Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout.
Joran Wyseure was vorig jaar de beste in de opener in Ruddervoorde. De West-Vlaming liet toen Vandeputte en Vanthourenhout achter hem. De renner van Crelan-Corendon schoot dit seizoen meteen raak bij zijn eerste wedstrijd. Hij pakte de zege in de Berencross in Meulebeke. Donderdag in Ardooie werd hij derde.
Titel verdedigen
"Ik ga zondag zeker mijn titel verdedigen", blikte hij vrijdag vooruit. "Of dat met minder druk zal gebeuren na mijn zege in Meulebeke? Een beetje gezonde stress is altijd goed. Die had ik in Ardooie misschien net iets te weinig. Ik vatte de cross wellicht net iets te luchtig aan, maar werd er wel netjes derde. "
Ruddervoorde is een zwaardere cross dan wat we donderdag voorgeschoteld kregen. Dat komt me eerlijk gezegd veel beter uit. De vele hindernissen maken dat het pittig is en dat spreekt zeker in mijn voordeel. En het is een wedstrijd die ik omzeggens voor eigen publiek kan rijden. Mijn seizoen is best goed gestart en die lijn wil ik zeker verder doortrekken."
Bij de vrouwen won Ceylin del Carmen Alvarado
Bij de vrouwen mocht Ceylin del Carmen Alvarado in 2024 het zegegebaar maken. De Nederlandse haalde het voor Fem van Empel en Lucinda Brand. Alvarado ligt nog steeds in de lappenmand met een opspelende knieblessure. Wereldkampioene Fem van Empel maakt in West-Vlaanderen haar wederoptreden. Brand is niet van de partij na haar zege in Ardooie afgelopen donderdag.