"Ik was vorige week al goed in Beringen maar vandaag was ik echt fantastisch goed gestart. Halfweg de cross had ik plots een minder gevoel. Toen net voor het ingaan van de voorlaatste ronde het helemaal stil viel in onze kopgroep achtte ik mijn moment meteen gekomen en trok ik vol door. Ik speelde alles of niets. Gelukkig werd het voor mij alles."

De 23-jarige West-Vlaming begon aan de slotronde met een voorgift van twaalf seconden, maar kwam daarna ten val en zag zijn voorsprong meteen gehalveerd. Toch bleek het voldoende voor een eerste profzege. "Het was een tactische koers en laat dat niet echt mijn ding zijn. Ik word dan snel nerveus. Naarmate het einde vorderde, ging ik alsmaar meer hopen op een podiumplaats. Dat slippertje was ook wel wat. Maar ik kon snel weer de fiets op en bleef voorop. Dat ik mijn eerste profzege zo dicht bij huis behaal, maakt het extra bijzonder. Ik kan het nog altijd niet geloven."