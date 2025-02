“De beker en het Europese verhaal blijven de grootste doelen, maar daartussen zetten we alles in op het kampioenschap in de BeNe Conference”, zei een tevreden coach Vanmedegael na de wedstrijd. Toch houdt hij niet teveel rekening met de recente overwinningen, aangezien er nog een druk programma op de agenda staat. "We hebben een belangrijke week. Woensdag gaan we naar Tours voor de kwartfinale van de CEV Cup en dan is er nog de bekerfinale ook", aldus Vanmedegael. Vorige week verloren de Knack-spelers nog van Tours in een zenuwslopende partij van 2-3, nadat ze met 2-0 voor stonden in sets. Toch gelooft Roeselare nog steeds in de kwalificatie voor de halve finale.