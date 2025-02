De thuisploeg won de eerste twee sets in de Tomabelhal met 25-15 en 25-15. De volgende drie sets gingen evenwel naar de bezoekers met 28-30, 23-25 en 10-15. In set drie kreeg Roeselare meerdere matchballen.

Over twee weken, op 26 februari, volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. De winnaar van de dubbele confrontatie stoot door naar een halve finale tegen het Poolse Rzeszow of het Turkse Fenerbahce.

In 2023 speelden Roeselare en Tours al twee keer tegen elkaar in de Champions League. Na een 0-3-nederlaag thuis wonnen de West-Vlamingen met 2-3 in Tours.