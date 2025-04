In het klassement telt Roeselare na twaalf zeges en een nederlaag als leider 34 punten. Haasrode Leuven is de eerste achtervolger met 26 punten, maar kan Knack niet meer inhalen. Huizen staat laatste en heeft slechts zes punten.

Voor Roeselare is het na de BeNe Cup en de Beker van België al de derde trofee dit seizoen. Het team van Steven Vanmedegael, die na dit seizoen afscheid neemt en wordt opgevolgd door Matthijs Verhanneman verloor enkel de Supercup tegen Menen.