De finale wordt gespeeld volgens een 'best-of-3'. De tweede wedstrijd volgt zondag (18u30) in Beveren. Als Roeselare ook die wedstrijd wint, is de titel binnen. Stelt Asterix gelijk, volgt op donderdag 1 mei (18 uur) een beslissend duel, weer in de zaal van Beveren.

Asterix AVO Beveren pakte vorig jaar zijn zesde landstitel en was eerder al in 2017, 2018, 2019, 2021 en 2023 de beste. Bij die zes titels kan het ook nog de tien titels van Asterix Kieldrecht van voor de fusie in 2016 bijtellen. De Oost-Vlaamse vrouwen wonnen eerder dit seizoen al de Beker van België.