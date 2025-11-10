Roeselare begon nochtans sterk aan de wedstrijd. Ze pakten de eerste set met 22-25. De thuisploeg reageerde in set twee: al snel is het 20-13. De bezoekers maakten het af en het stond 1-1. Set drie was spannender, maar opnieuw ging hij naar de bezoekers die zo op 1 set van de winst kwamen.

Tot 19-19 in de laatste set ging het gelijk op, maar de Limburgers serveerden beter. Perin zette een goede reeks neer en zo smeerde Maaseik Roeselare hun eerste nederlaag aan.