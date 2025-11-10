11°C
Roeselare

Roe­se­la­re ver­liest eer­ste wed­strijd van het seizoen

Roeselare heeft gisteren zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De West-Vlamingen verloren nog maar 1 set voor aanvang van de match maar moesten hun meerdere erkennen in Maaseik. 

Roeselare begon nochtans sterk aan de wedstrijd. Ze pakten de eerste set met 22-25. De thuisploeg reageerde in set twee: al snel is het 20-13. De bezoekers maakten het af en het stond 1-1. Set drie was spannender, maar opnieuw ging hij naar de bezoekers die zo op 1 set van de winst kwamen. 

Tot 19-19 in de laatste set ging het gelijk op, maar de Limburgers serveerden beter. Perin zette een goede reeks neer en zo smeerde Maaseik Roeselare hun eerste nederlaag aan. 

Davy Vercamer

Davy Vercamer
Gianni Seeuws

