Roeselare begon erg sterk aan de partij en schreef, tegen de verwachtingen in, de eerste twee sets achter zijn naam. De West-Vlamingen hadden nadien moeite het hoge niveau aan te houden en zagen Milaan terugkeren tot 2-2. Roeselare, dat zijn huid een hele avond duur had verkocht, moest zich in de tiebreak uiteindelijk gewonnen geven na een beslissende ace van de thuisploeg.

In de andere wedstrijd van groep C ging het Oostenrijkse Tiroll Innsbruck met 3-0 onderuit tegen de Poolse topploeg Zawiercie, de volgende tegenstander van Roeselare (21 november).