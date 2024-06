Nu is Doom de onbetwiste leider van de Tornadoes, en Belgisch recordhouder met 44'15. WK en EK goud heeft Doom al op zak, maar olympisch eremetaal, dat is nog iets anders.

"Over een medaille spreken op de Olympische Spelen, daar moet je nog mee opletten. Maar dromen is zoet, hé. Voor een medaille op de Spelen ga je onder de 44 seconden moeten lopen. Wat is de sterkte van Alexander ? Zijn consistentie, zijn aanhoudende vorm, altijd dezelfde lijn doortrekken, en helemaal op het einde kan hij nog altijd ietsje meer dan de andere. Hij vertraagt minder dan de andere ? Ja, vertragen is natuurlijk subjectief, maar de verzuring treedt misschien ietsje later op."

Na het goud van het WK indoor in Glasgow was Doom hier al te gast, stiekem dromen ze al van een nieuw feestje.

Organisator sportevenementen Roeselare Noël Demeyere: "Dat is niet teveel dromen. Ik heb het meegemaakt in 1996 met Fred Deburghgraeve. Toen waren er 9.000 mensen aan het Spillebad. Toen zat ik ook in de organisatie, en de volgende keer wil ik er ook bij zijn. -Jij hoopt op een feestje in augustus. Ik hoop zeker op een feestje in augustus."