"In de finale hield ik vooral de Nederlander Liemarvin Bonevacia (die brons zou behalen) in de gaten. Die had me zondag in de halve finale verrast door erg snel te starten. Mijn bocht verliep goed, ik wist dat de Brit Charles Dobson (zilver) in de laatste rechte lijn nog zou komen opzetten, maar liep mijn beste laatste honderd meter van het seizoen. Misschien kan ik met deze tijd ook iets moois realiseren op de Spelen in Parijs. We gaan daar voor eremetaal met de 4x400 en met de gemengde aflossing, maar individueel is een finale zeker mogelijk. Het worden wel heel veel wedstrijden en het is onmogelijk om die allemaal op hetzelfde niveau te lopen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden."