Het is al de negende keer dat het paracycling in Oostende plaatsvindt. En het wint elk jaar aan populariteit.

Wim Decleir van organisator Isomundo vzw: "2015, 2016, 2017, dan hadden we, denk ik, een twintigtal landen. Nu zitten we, vorig jaar aan 58, nu aan 44 na een paralympisch jaar. Maar we zijn zeer tevreden met de groei die we kennen." - Heeft die ervaring hier in Oostende er mee voor gezorgd dat jullie binnenkort het WK kunnen organiseren? "Jazeker, dat heeft zeker meegespeeld. Dat speelde mee in de beslissing van de UCI en ook in onze beslissing om in Ronse alles te organiseren."

Wereldkampioen Vromant mikt nu naar dat eerste WK in België ooit. "Dit was niet echt het hoogtepunt van het jaar maar dat moet het WK in Ronse wel worden. Het tijdritparcours ligt me echt wel. Ik ben vorig jaar wereldkampioen geworden, dus ik zou absoluut wereldkampioen willen worden in Ronse."

De wereldbeker Paracycling gaat morgen én zondag verder, niet in Oostende maar dan wel voor het eerst in Brugge.