Marvin Odent viel in 2017 uit een raam op een bouwwerf. Het verdict was snoeihard, maar de Hollebekenaar bleef niet bij de pakken zitten. Hij begon met handbiken en dat gaat hem enorm goed af.

Odent is ambitieus en hoopt op een ticket voor de Paralympics, het summum voor elke atleet. Odent kreeg in Oostende een kans om een ticket te behalen, maar het noodlot sloeg toe. Over twee weken krijgt hij nog een nieuwe kans in Italië. De handbiker hoopt in eerste instantie op een selectie voor het wereldkampioenschap dat trouwens volgend jaar in Ronse wordt georganiseerd.