Tijdens de wedstrijden is het parcours volledig afgesloten voor alle verkeer. Dat gebeurt op maandag 27 april van 9 tot maximaal 17.30 uur, van dinsdag tot en met donderdag telkens van 8.30 tot maximaal 19 uur en op vrijdag 1 mei van 8.30 tot maximaal 20 uur.

Onder meer de Vaartstraat, delen van de Neerhofstraat, Hogenbilk, Gravenbos en vanaf dinsdag ook de Keiweg worden afgesloten. Er zijn omleidingen voorzien.



Voor bewoners langs het parcours zijn parkeerplaatsen voorzien via bewonersparkings. Bezoekers kunnen terecht op een parking in de Zomerloosstraat, achter sportcomplex Ghistelehof.

Nog goed nieuws voor het verkeer in de stad: de werken in de Sint-Jans-Gasthuisstraat zijn vrijdag afgerond, waardoor daar vanaf 13.30 uur opnieuw verkeer mogelijk is zonder omleiding.

Meer praktische info over het parcours en de verkeersmaatregelen is terug te vinden via de website van de stad.