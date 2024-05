De vlag van Palestina hangt tussen de vijftig landen die in Oostende vertegenwoordigd zijn op de wereldbeker paracycling. Hun droom is om die ook op de Paralympics in Parijs te zien wapperen.

"Het is een symbool voor ons land," zegt manager Karim Ali van de Sunbirds. "Er zijn meer dan 30.000 mensen met een amputatie, meer dan 110.000 geblesseerden in Gaza door de aanhoudende Israëlische agressie. Voor ons is de kans om onze vlag te hijsen, en ons land en de mensen te vertegenwoordigen, een teken dat je nog steeds je dromen kunt waarmaken, en dat je niet moet stoppen."