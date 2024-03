"Toch hebben wij een plan B uitgedokterd. Dat bestaat erin dat we later gaan opdraaien richting de Paterberg. Wij maken dan een lus van zowat een kilometer. Zo komen we pas op het laatste gedeelte van de aangetaste weg terug. Daar is men als eerste aan beginnen werken, dus dat stuk zal wel tijdig klaar zijn. Is dat toch niet het geval, dan kunnen we verzaken aan de Paterberg en laten we die volledig links liggen. Maar daar gaan we niet van uit. Normaal gezien zullen we naar de Paterberg kunnen rijden zoals wij het oorspronkelijk voorzien hebben."



Coussens merkt nog op dat na Paterberg nog drie hellingen volgen: Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat of de E3 Col en de Tiegemberg. "In de Ronde van Vlaanderen is dat wel iets anders. Daarin is de Paterberg de ultieme finale."