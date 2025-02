Oostende had dinsdag de heenwedstrijd in de Lotto Arena in Antwerpen met 81-78 verloren, maar zette in de return orde op zaken. Onder impuls van Tim Allen (24 punten, 8 rebounds) liep de landskampioen vanaf de vijfde minuut uit (16-11). Bij de pauze bedroeg de kloof achttien punten (50-32).

Met het duo Foster-Flowers (33 en 18 punten) voorop in de strijd vochten de bezoekers daarna terug, en verkleinden het verschil tot zes punten. Maar in het slot was Oostende toch te sterk voor de Giants.