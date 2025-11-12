© Belga
Basketbalclub Oostende neemt in april ook deel aan de vierde editie van de Champions League voor U18-teams. Dat tornooi is in het Bosnische Laktaši.
Twaalf teams nemen deel aan het jeugdtornooi. Gastclub is KK Igokea, de winnaar van de eerste editie in 2023. Titelverdediger Rytas Vilnius is opnieuw van de partij. De Litouwers wonnen vorig jaar de finale overtuigend van Oostende met 109-76 en mikken op een derde titel op rij.
Twaalf ploegen zijn onderverdeeld in vier groepen van drie. De groepswinnaars stoten door naar de halve finales.
Opnieuw finaleplaats?
Voor Oostende wordt het de derde deelname. In 2023 eindigde de kustploeg als zevende, vorig jaar was er dus een finaleplaats.Voor Oostende wordt het de derde deelname. In 2023 eindigde de kustploeg als zevende, vorig jaar was er dus een finaleplaats.