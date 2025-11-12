10°C
Aanmelden
Sport
Oostende

Oos­ten­de opnieuw naar Cham­pi­ons Lea­gue U18-bas­ket­bal in Bosnië

BC Oostende

© Belga

Basketbalclub Oostende neemt in april ook deel aan de vierde editie van de Champions League voor U18-teams. Dat tornooi is in het Bosnische Laktaši.

Twaalf teams nemen deel aan het jeugdtornooi. Gastclub is KK Igokea, de winnaar van de eerste editie in 2023. Titelverdediger Rytas Vilnius is opnieuw van de partij. De Litouwers wonnen vorig jaar de finale overtuigend van Oostende met 109-76 en mikken op een derde titel op rij.

Twaalf ploegen zijn onderverdeeld in vier groepen van drie. De groepswinnaars stoten door naar de halve finales.

Opnieuw finaleplaats?

Voor Oostende wordt het de derde deelname. In 2023 eindigde de kustploeg als zevende, vorig jaar was er dus een finaleplaats.Voor Oostende wordt het de derde deelname. In 2023 eindigde de kustploeg als zevende, vorig jaar was er dus een finaleplaats.

Belga
BC Oostende

Meest gelezen

Persoon
Sport

Boksster Delfine Persoon maakt zich op voor laatste kans op nieuwe wereldtitel
Kamp Persoon - Veyre
Sport

Delfine Persoon grijpt naast WBC-wereldtitel na chaotisch duel in Verenigde Staten
Mandelkvdo
Sport

KV Diksmuide Oostende wint op het veld van Mandel United en wordt nieuwe leider

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Screenshot 2026 01 04 at 19 57 44

Pech voor BC Oostende en Kortrijk Spurs: geen West-Vlamingen naar halve finale Beker van België
Bcojuist

Champions League basketbal : Oostende kan eer niet redden in Mersin
Oostende Champions League

Champions League basketbal : Oostende uitgeschakeld na nieuwe nederlaag
Aaron Estrada - BC Oostende

Beker van België: BCO op de valreep door tegen derdeklasser
Basket

Oostende lijdt eerste nederlaag tegen Nederlandse Leiden
BC Oostende

Oostende gaat ook bij Karditsa Iaponiki onderuit en verliest vierde keer op rij
Aanmelden