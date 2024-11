Volley Menen brengt de twee naar de politie, waar ze voorlopige papieren krijgen, zodat ze de nacht op hotel kunnen doorbrengen.

"Meer was ook niet mogelijk. Er was de vraag of zij hier konden verblijven en spelen, ja dat is natuurlijk iets dat niet kan. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik denk dat een paar verstandige mensen daar eens goed moeten nadenken met wat ze bezig zijn."

Intussen zijn de twee spelers op weg naar Polen en Zwitserland, waar ze terechtkunnen bij familie. En ook al willen ze niet naar het front, toch blijven ze hun land steunen.

Andriy Orobko: "Alles is slecht natuurlijk. Maar we houden van ons land. We steunen het ook, en we geven geld. En gaan dat ook blijven doen."