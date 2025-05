Wie het eerst drie duels wint, is landskampioen. Dat is het opzet van de titelfinales in het volleybal. Afgelopen vrijdag won Knack Roeselare de eerste wedstrijd met 3-1 van Haasrode Leuven en dinsdagavond stond duel twee op het programma.

Roeselare begon verschroeiend in Leuven en liep al snel 6-13 uit, een kloof die de thuisploeg niet meer te boven kwam en zo ging de eerste set met 17-25 naar de West-Vlamingen. In set twee startte Leuven beter en kwam het zelf op voorsprong, bij 10-6 moesten de bezoekers even herbronnen. Roeselare knokte zich daarna opnieuw in de set en bij 16-17 brak het de bezoekers volledig, Leuven maakte nog maar één punt en zo won Knack ook set twee met 17-25.

Doorstomen naar 0-3? Neen, de bezoekers maakten in een gelijkopgaande set te veel foutjes op het einde, waardoor Leuven een levenslijn vond en de derde set met 25-20 wist te winnen. Ook set vier werd een nagelbijter, beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe en pas bij 26-27 kon Roeselare z'n vierde matchbal afwerken. 1-3 en 0-2 in duels.

Zo zetten de West-Vlamingen een nieuwe stap richting hun 16de landstitel. Als het vrijdag in de eigen REO Arena wint, is Roeselare opnieuw kampioen!