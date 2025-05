Een zo goed als uitverkochte REO Arena had maar één wens vrijdagavond: Knack Roeselare voor een zestiende keer landskampioen zien worden. De West-Vlamingen wonnen in de de best-of-five titelfinale hun eerste twee wedstrijden en konden het dus in match drie al afmaken.

De thuisploeg begon goed aan de partij en liep, via Basil Dermaux aan opslag, halverwege set één meteen vijf punten uit. Een kloof die Leuven niet meer kon goedmaken en zo won Roeselare uiteindelijk vrij vlot set één. 25-18.

Zo vlot de eerste set ging, zo stroef verliep het begin van de tweede voor de West-Vlamingen. De bezoekers hielden de hele set stand en kregen zelfs twee setballen, maar bij 27-26 moest het toch het hoofd buigen. Een ace van Dermaux bracht Knack tot op één set van een nieuwe landstitel.

In die set gaven beide ploegen elkaar weinig prijs, de thuisploeg sloeg halverwege een klein kloofje en bij 20-18 kon Roeselare de titel al ruiken. Maar de heren uit Leuven waren nog niet klaar met de titelstrijd. Dankzij stevig serveerwerk ging het op en over de thuisploeg naar 20-22. Een voorsprong die ze niet meer weggaven, 23-25 en minstens één set uitstel voor het titelfeest van Knack.

Leuven onder stoom en Roeselare met titelstress(?). Daar leek het ook in set vier op, de bezoekers bleven tonen waarom ook zij in de titelfinale staan. Halverwege de vierde set liep het uit naar 10-15, Roeselare zette alle middelen in (zelfs kapitein Verhanneman, nog steeds sukkelend met een spierscheur) om de achterstand opnieuw om te buigen. Maar Leuven boog niet, het weerde zich sterk en sleepte via 23-25 een vijfsetter uit de brand.

De vijfde set moest de beslissing brengen: een titel voor Knack of een vierde wedstrijd komende dinsdag in Leuven. Al snel werd duidelijk wat het zou worden, Leuven liep in de 'belle' 4-8 uit en haalde uiteindelijk met 9-15 de zege binnen. Dinsdag deel vier van de titelfinale in Leuven.