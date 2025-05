Michiel Jonckheere grijpt zijn kans al hoofdcoach bij KV Kortrijk. De Bredenaar was het voorbije anderhalf jaar actief bij Club Brugge. Eerst nog even bij de jeugd maar dan alles samen een vol seizoen én een play-offreeks als T2 aan de zijde van Nicky Hayen. Bij de Veekaa wordt Jonckheere voor de tweede keer in zijn loopbaan T1 in 1B. Dat was hij eerder al even bij KV Oostende.