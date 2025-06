KVK is gestart met bouw van nieuw oefencomplex

“KV Kortrijk wil een aantrekkelijke en inspirerende omgeving creëren, waar spelers, staf en medewerkers het vooruitzicht krijgen om betere professionals te worden. Om deze cultuur verder te versterken is een oefencomplex noodzakelijk. We zijn blij om onze constructie nu in productie te zien. Daarnaast is het fijn te kunnen melden dat Willy Naessens Industriebouw ook mee zal bouwen aan ons commercieel verhaal. We gaan tot 2028 samen commercieel de handen in elkaar slaan om te scoren. In het bouwproject hebben we al veel van onze bestaande partners kunnen betrekken om samen te werken met Willy Naessens Industriebouw”, aldus Jelle Brulez, COO KV Kortrijk.