Een opvallend contrast is dat KVDO op verplaatsing nog 0 op 9 haalde. Thuis is de ploeg dus een pak sterker dan buiten de eigen lijnen.

Met de overwinning klimt KVDO naar een gedeelde tweede plaats samen met Mandel United. FC Lebbeke leidt het klassement met een punt voorsprong en speelt vanavond op het veld van Gullegem.