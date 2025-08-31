16°C
KVDO blijft onge­sla­gen thuis na vlot­te zege tegen KV Meche­len beloften

KVDO - Mechelen beloften

©KVDO

In de tweede amateursklasse blijft KVDO een indrukwekkende thuisreeks neerzetten. De club won gisteren met 5-0 van de beloften van KV Mechelen en pakt daarmee 15 op 15 in eigen huis. Het is de vijfde opeenvolgende thuiszege voor KVDO dit seizoen.

Een opvallend contrast is dat KVDO op verplaatsing nog 0 op 9 haalde. Thuis is de ploeg dus een pak sterker dan buiten de eigen lijnen.

Met de overwinning klimt KVDO naar een gedeelde tweede plaats samen met Mandel United. FC Lebbeke leidt het klassement met een punt voorsprong en speelt vanavond op het veld van Gullegem. 

Jenna Lebrun
KVDO

