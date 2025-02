De 26-jarige centrale verdediger doorliep de jeugdopleidingen van de Portugese topclubs Braga en Sporting. Na passages bij het Kroatische NK Istra en het Spaanse Alaves streek hij in de zomer van 2022 neer bij KV Kortrijk.

Silva groeide al snel uit tot een vaste waarde in de defensie en werd eind 2023 benoemd tot kapitein. In totaal kwam hij 88 keer in actie voor de Kerels, waarin hij vijf keer scoorde en twee assists gaf.