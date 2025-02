Ook in de tweede helft bewees KV Kortrijk waarom het de op een na minst scorende ploeg is in de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen kregen opnieuw via Ferri een uitstekende mogelijkheid op de gelijkmaker, maar konden de netten niet doen trillen. Zoals zo vaker kreeg de thuisploeg dan ook het deksel op de neus. Vanhoutte (66.) kreeg alle tijd en ruimte om vanop afstand uit te halen en zag zijn schot in de verste hoek verdwijnen, 0-2.

In de toegevoegde tijd zorgde Duverne nog voor een prachtige aansluitingstreffer, maar verder kwam KVK niet meer.