" Dit is een moeilijke beslissing voor de club. We willen Freyr en Jonathan bedanken voor hun op en top professionaliteit, harde werk en innemende persoonlijkheid," bendadrukt CEO Sports Pieter Eecloo. De IJslander zal wel altijd de man blijven die KV Kortrijk vorig seizoen, na een miraculeuze remonte in eerste klasse hield, in de barrages tegen Lommel.