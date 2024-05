KV Kortrijk heeft zondag zijn val gered in de Jupiler Pro League. De Kerels hielden in de barrages tweedeklasser SK Lommel af en starten zo het komende seizoen voor de zeventiende keer op rij in de hoogste afdeling. Lommel dwong Kortrijk wel tot het uiterste. Pas in de verlengingen gaven de Limburgers zich gewonnen. Kortrijk haalde het, na de 0-1-zege uit de heenwedstrijd, met 4-2.