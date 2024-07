CEO Non-Sports Guillaume Nuytten reageert tevreden. "De nieuwe gebruiksovereenkomst voor het stadion en het jeugdcomplex loopt voor negen seizoenen, met stilzwijgende verlenging, en biedt ons dus rechtszekerheid op de lange termijn", klinkt het in een mededeling. "We zijn blij dat we zo kunnen verder bouwen op de positieve samenwerking met de stad van de laatste maanden."