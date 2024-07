De kapitaalsverhoging dateert al van 21 juni, en is opvallend omdat Tan vorig jaar nog de club van de hand wilde doen. Een overname door de Kaminski-groep bleek toen vooral gebakken lucht. Na een rampseizoen kon Freyr Alexandersson in extremis toch nog het behoud verzekeren, en blijkbaar wil Tan zo'n scenario nu vermijden. De IJslandse trainer is al gericht bezig op de transfermarkt, en de sportieve staf krijgt nu wat meer ademruimte op financieel vlak. Het werkingsbudget van 20 miljoen euro zal daarentegen niet echt verhogen.