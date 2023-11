Ondanks de beslissing van Leuven om deze week Casey Benson en Chris Vogt te ontslaan, reisde het met slechts tien spelers naar de Lange Munte in Kortrijk, aangezien Teddy Allen, hun enige vervanger, nog niet speelgerechtigd was.

De mannen van Christophe Beghin namen al vroeg de leiding in de wedstrijd en sloten het eerste kwart af met een overtuigende 22-9 voorsprong, waarin Leuven worstelde met enkele turnovers. Hoewel Cody Riley (19 punten, 15 rebounds, 3 assists) en Victor Bailey (16 punten) de schade voor de bezoekers in het tweede kwart probeerden te beperken (24-22), was de overwinning van de West-Vlamingen nooit in gevaar.