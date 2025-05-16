Kortrijk kwam het best uit de startblokken en stond na het eerste kwart 19-13 voor. Bij de rust was het verschil tot twee puntjes herleid (33-31). In het derde kwart kwam Leuven wel nog dicht (43-50), maar Kortrijk speelde de wedstrijd volwassen uit. Na de driepunter van Bogaerts miste James Blackmon toch twee keer, zijn driepunters zouden Leuven toch een overwinning hebben opgeleverd.

