Kort­rijk start goed aan sei­zoen met nip­te zege tegen Leuven

In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen heeft Kortrijk vrijdag een nipte 71-69-zege geboekt tegen Leuven. Bram Bogaerts scoorde de winnende driepunter op tien seconden van het einde.

Kortrijk kwam het best uit de startblokken en stond na het eerste kwart 19-13 voor. Bij de rust was het verschil tot twee puntjes herleid (33-31). In het derde kwart kwam Leuven wel nog dicht (43-50), maar Kortrijk speelde de wedstrijd volwassen uit. Na de driepunter van Bogaerts miste James Blackmon toch twee keer, zijn driepunters zouden Leuven toch een overwinning hebben opgeleverd. 

