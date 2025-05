Na twee wedstrijden in de West-Vlaamse halve finale van de play-offs stond BC Oostende al met anderhalf been in de titelfinale. De kustploeg won beide wedstrijden tegen Kortrijk, en zo stonden de Spurs met de rug tegen de muur. Eén voordeel voor hen? Ze speelden thuis, in een uitgelaten Lange Munte.

De fans zagen de bezoekers uit Oostende verschroeiend starten. Kortrijk keek al snel tegen een 0-8-achterstand aan, maar de thuisploeg bleef rustig. Sam Hofman mikte twee driepunters raak en een sterke Darren Williams bracht de Spurs op en over de bezoekers: 25-21 na het eerste kwart.

Hofman bleef feilloos vanaf de driepuntslijn, en na balverlies bij de bezoekers liep Kortrijk halverwege het tweede kwart uit tot 43-36. Na een time-out van Dario Gjerga knokte Oostende zich terug in de wedstrijd. Een vlot scorende Timmy Allen bracht de bezoekers drie minuten voor rust op 46-46. Na een stevig slot met veel duels, fouten en vrije worpen gingen we rusten bij een 53-49-voorsprong voor de thuisploeg.

Net als in de eerste helft begon Oostende ook na de pauze het best. De bezoekers kwamen snel terug tot op één punt, maar een sterk moment van Pouedet deed Kortrijk opnieuw uitlopen tot 66-59. Doorstomen, denk je dan? Nee: Oostende kwam op ervaring nog maar eens langszij, en deze keer gingen ze ook op en over de thuisploeg. 76-78 voor de bezoekers bij het ingaan van het laatste kwart.

En daarin werd het razend spannend. Met nog twee minuten te gaan stonden beide ploegen 91 gelijk. Maar na twee gemiste vrije worpen en een uitsluiting van coach Gjerga ging het licht volledig uit bij Oostende. De thuisploeg profiteerde optimaal en won uiteindelijk met 103-96.

Zo komt de tussenstand in deze halve finale op 2-1 in het voordeel van Oostende. Maandag wacht aan de kust wedstrijd vier. Wie als eerste drie wedstrijden wint, stoot door naar de finale.