Kort­rijk Spurs ken­nen moei­lij­ke sei­zoens­start en ver­lie­zen voor twee­de keer

Kortrijk Spurs

© Belga

De Kortrijk Spurs zijn voorlopig nog niet op dreef in de BNXT League. De West-Vlamingen verloren ze al voor de tweede keer op drie wedstrijden. In eigen huis werd het 89-93 voor Bergen. 

Bij de rust hielden beide teams elkaar in evenwicht (43-44). Bergen maakte in het derde kwart (21-31) het verschil en stelde zo de eindzege veilig, ondanks een slotoffensief van de thuisploeg in het slotkwart. Darren Williams scoorde 21 punten voor Kortrijk.

In de stand bevindt Kortrijk zich In de lagere middenmoot met voorlopig slechts één zege in drie wedstrijden. Voorlopig kunnen de West-Vlamingen hun topseizoen van vorig jaar niet bevestigen.

Wout Bernaert
Kortrijk Spurs

