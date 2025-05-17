Bij de rust hielden beide teams elkaar in evenwicht (43-44). Bergen maakte in het derde kwart (21-31) het verschil en stelde zo de eindzege veilig, ondanks een slotoffensief van de thuisploeg in het slotkwart. Darren Williams scoorde 21 punten voor Kortrijk.

In de stand bevindt Kortrijk zich In de lagere middenmoot met voorlopig slechts één zege in drie wedstrijden. Voorlopig kunnen de West-Vlamingen hun topseizoen van vorig jaar niet bevestigen.