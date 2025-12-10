6°C
Knack Vol­ley Roe­se­la­re haalt Mar­tijn Col­son binnen

Martijn colson

Knack Volley Roeselare kondigt met Martijn Colson (31) zijn eerste transfer aan voor het seizoen 2026-2027 aan. De ervaren middenman speelde al voor zes Vlaamse clubs in de Lotto Volley League en won eerder een Supercup en twee Belgische bekers. 

Met zijn overstap naar Roeselare wil hij zijn palmares verder uitbreiden bij de Belgische recordkampioen.

Colson wordt bij Knack herenigd met beachpartner Dennis Deroey en met verschillende bekende gezichten uit zijn periode bij de Red Dragons. De club roemt hem als een karaktervolle, professioneel ingestelde ploegspeler. Hij tekent een contract voor twee seizoenen, met optie op een derde.

De redactie
Knack Volley Roeselare

