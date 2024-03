Roeselare had het niet gemakkelijk in Leuven. In een spannend duel hield de thuisploeg lange tijd gelijke tred, maar Roeselare haalde het toch in vijf sets (15-25, 25-21, 25-23, 18-25 en 9-15).

In de stand deelt Knack de eerste plaats met Maaseik. Eerste achtervolger Leuven telt al 7 punten achterstand.