Knack Roe­se­la­re wint niet zon­der slag of stoot van Achel maar staat wel in de titelfinale

Knack Roeselare

Roeselare heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om de Belgische volleybaltitel. De West-Vlamingen wonnen tegen Achel het beslissende derde duel van de halve finales met 3-1. De setstanden waren 25-16, 22-25, 25-23 en 25-13. In de finale komt de titelverdediger uit tegen Maaseik.

Roeselare was woensdag in het eerste duel in eigen zaal met 3-0 te sterk, maar verloor vrijdag in Achel met 3-2 (25-20, 21-25, 21-25, 30-28 en 15-5). Maaseik zegevierde met 3-0 in het eerste duel met Aalst voor eigen fans en haalde het ook op verplaatsing met die score (0-3; 15-25, 13-25 en 16-25).

Roeselare aast op een zeventiende landstitel, een zesde op rij. Maaseik heeft ook zestien landstitels op zijn palmares, maar staat al sinds 2019 droog. Sinds 1995 hebben Roeselare en Maaseik alle landstitels onder elkaar verdeeld. Dat gebeurde bijna altijd na een onderlinge finale, maar vorig jaar werd Maaseik door Haasrode Leuven de weg naar de finale versperd.

Knack Volley Roeselare

