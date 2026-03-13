Roeselare was woensdag in het eerste duel in eigen zaal met 3-0 te sterk, maar verloor vrijdag in Achel met 3-2 (25-20, 21-25, 21-25, 30-28 en 15-5). Maaseik zegevierde met 3-0 in het eerste duel met Aalst voor eigen fans en haalde het ook op verplaatsing met die score (0-3; 15-25, 13-25 en 16-25).

Roeselare aast op een zeventiende landstitel, een zesde op rij. Maaseik heeft ook zestien landstitels op zijn palmares, maar staat al sinds 2019 droog. Sinds 1995 hebben Roeselare en Maaseik alle landstitels onder elkaar verdeeld. Dat gebeurde bijna altijd na een onderlinge finale, maar vorig jaar werd Maaseik door Haasrode Leuven de weg naar de finale versperd.