Na een korte winterstop begon Roeselare de tweede helft van het seizoen in eigen huis tegen Haasrode Leuven. Knack toonde meteen dat het klaar was voor de belangrijke matchen die eraan komen. De eerste set eindigde 25-17. Ook in set twee duwde Roeselare door, het werd opnieuw 25-17.

In de derde set knokte Leuven zich terug in de partij. Het bleef lang spannend, maar Leuven trok de set naar zich toe. Het werd 25-27. Daarna liet Roeselare het na de wedstrijd af te maken. De thuisploeg gaf een 24-19 voorsprong helemaal uit handen. Leuven won ook set vier met 25-27.

In de beslissende set bleef gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe. Roeselare kon het laken toch naar zich toe trekken en won met 15-12. Opdracht volbracht en op naar een belangrijk tweeluik in de Champions League. Op 10 januari speelt Roeselare een belangrijke verplaatsing op het veld van Ziraat Ankara. Een week later staat de match in en tegen Kedzierzyn-Kozle op de planning.