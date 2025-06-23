In set twee zagen we een andere bezoekende ploeg, wel dezelfde spelers, maar dan met een beter niveau. Aanvallend begonnen ze meer te scoren en ook in opslag deden ze Roeselare pijn. Het scorebord bleef bijna heel de set in evenwicht en zo gingen we een spannend slot in.

Daarin kreeg Menen maar liefst zes setballen, maar als je er geen kan afmaken, krijg je het deksel op de neus. Bij 31-30 zorgt Pieter Coolman, voor het eerst in de basis dit seizoen, met een killblock voor een tweede setwinst voor Knack.

Een domper voor de bezoekers, maar Menen geeft niet op. Ook in set drie blijven de ploegen ferm aan elkaar gewaagd, tot bij 18-18 Roeselare de gashendel even induwt. Het loopt drie punten uit en geeft daarna niet meer weg. De landskampioen wint zo met 3-0 en snoept de leidersplaats van Menen af, in de stand bedraagt het verschil nu één punt in het voordeel van Roeselare.

Komend weekend mag Knack zijn koppositie gaan verdedigen op het veld van Guibertin, Menen ontvangt Brabo Antwerp in eigen huis.