Knack Roeselare wint de West-Vlaamse derby in het volleybal en springt zo naar de leiding
Volley Menen is na zeven speeldagen zijn leiderspositie kwijt in de Belgische volleybalcompetitie. De grensploeg verloor de West-Vlaamse derby op het veld van Knack Roeselare met 3-0 en ziet zo de Roeselarenaars over hen springen in de stand. Voor Roeselare was het een deugddoende zege na de nederlaag in Maaseik twee weken geleden.
Menen was na zes wedstrijden nog steeds ongeslagen en trok dus met goede moed naar Roeselare voor de volleybalderby van West-Vlaanderen. Maar die moed werd hun al snel ontnomen, Knack startte in een goed gevulde REO Arena stevig aan de partij en kon al direct een kloof van betekenis slaan.
De thuisploeg stoomde vooral dankzij een goed blok door richting 18-12. Menen probeerde daarna nog wel terug te komen, maar dichter dan 22-18 kwam het niet meer. Uiteindelijk ging de eerste set met 25-21 naar Roeselare.
Zes setballen
In set twee zagen we een andere bezoekende ploeg, wel dezelfde spelers, maar dan met een beter niveau. Aanvallend begonnen ze meer te scoren en ook in opslag deden ze Roeselare pijn. Het scorebord bleef bijna heel de set in evenwicht en zo gingen we een spannend slot in.
Daarin kreeg Menen maar liefst zes setballen, maar als je er geen kan afmaken, krijg je het deksel op de neus. Bij 31-30 zorgt Pieter Coolman, voor het eerst in de basis dit seizoen, met een killblock voor een tweede setwinst voor Knack.
Een domper voor de bezoekers, maar Menen geeft niet op. Ook in set drie blijven de ploegen ferm aan elkaar gewaagd, tot bij 18-18 Roeselare de gashendel even induwt. Het loopt drie punten uit en geeft daarna niet meer weg. De landskampioen wint zo met 3-0 en snoept de leidersplaats van Menen af, in de stand bedraagt het verschil nu één punt in het voordeel van Roeselare.
Komend weekend mag Knack zijn koppositie gaan verdedigen op het veld van Guibertin, Menen ontvangt Brabo Antwerp in eigen huis.