Net als vorige vrijdag begon Roeselare overtuigend. Set één ging naar de West-Vlamingen met 22-25 en ook de tweede set lieten de mannen van afscheidnemend coach Steven Vanmedegael niet uit handen glippen: 20-25.



Duidelijke cijfers, en zo stond Knack in dezelfde situatie als vorige vrijdag. Toen kon Haasrode Leuven met de rug tegen de muur terugslaan. En ook nu was een driesetter niet haalbaar want door aardig wat scheidsrechterlijke beslissingen sloop er concentratieverlies in de ploeg bij Roeselare en de thuisploeg knokte opnieuw terug: 25-18 en 1-2.



Set vier dan maar, met een goed begin van de bezoekers die uitliepen tot 10-16 en ook 12-17. Maar als één iets duidelijk is in deze play-offs: met Leuven ben je nooit zomaar klaar: de thuisploeg kwam terug tot 18-19. Maar daar bleef het bij want Roeselare benutte zijn eerste setbal: 23-25, 1-3. En zo is Knack voor de vijfde keer op rij kampioen van België. Met zestien stuks klimt het in de eeuwige stand ook op gelijke hoogte met Maaseik.