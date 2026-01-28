Knack Roeselare stoot door naar volgende ronde in Champions League volleybal
Knack Roeselare mag zich opmaken voor de volgende ronde in de Champions League van het volleybal. Galatasaray verloor op het veld van Lublin met 3-0 en daardoor had Knack voldoende aan één set tegen Ankara. De West-Vlamingen deden wat ze moesten doen en zijn zelfs net op een 2-1 voorsprong gekomen tegen Halkbank Ankara.
Als Knack niet wou rekenen of tellen dan had het woensdagavond maar één job. Zelf winnen van Halkbank Ankara met 3-0 of 3-1. Maar zo simpel was die opdracht natuurlijk niet, zeker als je weet dat Roeselare al vijf vijfsetters speelde in de groepsfase van deze Champions League.
Knack kon zich natuurlijk wel optrekken aan de overwinning tegen Galatasaray vorige dinsdag. In een opnieuw uitverkochte REO Arena startte Roeselare echter twijfelachtig. De bezoekers speelden wel secuur en liepen snel enkele punten uit.
Knack vocht wel terug en met 20-20 gingen we het slot van de set in. Maar opnieuw iets te veel foutjes bij Knack en dat leidde naar een eerste setwinst voor de Turken. 23-25 en 0-1.
De REO Arena was opnieuw uitverkocht woensdagavond.
Knack moest zich herpakken en deed dat ook in set twee. Mede dankzij sterkere services zette het Ankara wat meer onder druk dan in de openingsset en dat loonde. De landskampioen liep uit tot 12-7. Een vijfpuntenkloof die ze in de eigen zaal niet meer weggaven, de bordjes opnieuw gelijk na twee sets.
Maar die setwinst heeft meteen gevolgen, want de wedstrijd van concurrent voor plek twee, Galatasaray, is al afgelopen. 3-0 voor Lublin en zo is Knack nu al zeker van de 1/8e finales in de Champions League.
