Als Knack niet wou rekenen of tellen dan had het woensdagavond maar één job. Zelf winnen van Halkbank Ankara met 3-0 of 3-1. Maar zo simpel was die opdracht natuurlijk niet, zeker als je weet dat Roeselare al vijf vijfsetters speelde in de groepsfase van deze Champions League.

Knack kon zich natuurlijk wel optrekken aan de overwinning tegen Galatasaray vorige dinsdag. In een opnieuw uitverkochte REO Arena startte Roeselare echter twijfelachtig. De bezoekers speelden wel secuur en liepen snel enkele punten uit.

Knack vocht wel terug en met 20-20 gingen we het slot van de set in. Maar opnieuw iets te veel foutjes bij Knack en dat leidde naar een eerste setwinst voor de Turken. 23-25 en 0-1.