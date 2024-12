Enkele weken geleden won Knack Roeselare de heenmatch in de halve finales van de beker met 1-3 op het veld van Aalst. Daardoor hadden de West-Vlamingen genoeg aan twee sets deze namiddag.

Roeselare begon ook meteen goed aan de wedstrijd, halverwege schakelden ze een niveautje hoger en liepen ze uit tot 17-13. De bezoekers konden nog terugkeren tot 18-17, maar daarna stoomde Knack door tot 25-18. In set twee ging Knack volledig door op het elan en kwam Aalst nooit in het stuk voor, 25-20 . De finale was na twee sets spelen al binnen.

De derde set zorgde voor wat speeltijd voor enkele reservespelers en daarin kwam Aalst voor het eerst op voorsprong in de wedstrijd. Na een spannend slot haalden de bezoekers uiteindelijk de set binnen, maar meer dan wat eer gaf het Aalst niet. Ook de vierde set was er eentje voor de eer en daarin toonden de ingevallen reservespelers bij Roeselare dat ze ook in staat waren om een set binnen te halen.

Dankzij de 3-1 overwinning mag Roeselare opnieuw naar het Sportpaleis en daar treft het net als vorig jaar Menen in een West-Vlaamse bekerfinale.