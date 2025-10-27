Facebook Knack Roeselare
Een ware thriller voor Knack Roeselare in de Champions League. De West-Vlamingen verloren met 3-2 in Istanboel tegen Galatasaray. Roeselare begon minder aan de wedstrijd, maar kon zich toch herpakken tot 1-2 in sets. Daarna maakte het op cruciale momenten iets teveel fouten en zo zagen ze de overwinning toch naar de Turken gaan. Een zure nederlaag voor de landskampioen, want je had toch het gevoel dat er meer in zat.
De fans van Galatasaray waren wellicht nog aan het bekomen van hun nederlaag gisterenavond tegen Monaco in de Champions League van het voetbal. De TVF Burhan Felek Sport Hall, goed voor 7000 zitplaatsen, was voor deze Champions League-wedstrijd in het volleybal allesbehalve goed gevuld. Een opsteker voor Roeselare dus voor aanvang van de wedstrijd, want ga er dan maar eens aanstaan in zo'n kolkende Turkse arena.
Geen hevige sfeer in Istanboel, maar dat hield Galatasaray niet tegen om wel stevig te starten. De Turken grepen Roeselare meteen bij de keel en liepen halverwege de eerste set uit tot 17-11. Knack kon geen vuist maken en liet teveel fouten noteren, reken daarbij nog eens een aantal killblocks van de thuisploeg en dan gaat de eerste set verloren met 25-18.
Niveau omhoog
Hoe minder alles ging in set één, zo goed verliep alles in set twee. We zagen een heel ander Roeselare op het parket, het krikte zijn niveau beetje per beetje op. Bij 11-12 sloeg het, onder andere door een uitstekende Dermaux, een kloofje tot 11-15. Een voorsprong die voldoende bleek, 19-25 en de eerste setwinst in deze Champions League voor de West-Vlamingen.
Ook in de derde set behield Roeselare zijn beter niveau, maar aan de overkant schoot ook Galatasaray opnieuw wakker. Beide ploegen hielden gelijke trend tot 21-22. Coolman met een aanval door het midden, een ace van Desmet en een blok van Siksna trokken uiteindelijk de derde set over de streep voor de bezoekers uit Roeselare. Knack op een 1-2-voorsprong in Turkije.
Thriller
Bij 1-2 in sets is een eerste punt al binnen, maar de wedstrijd nog lang niet. En dat beseften ze ook bij Galatasaray. De thuisploeg serveerde stevig in de vierde set en dwong Roeselare opnieuw iets meer in de fout. De West-Vlamingen bleven de hele set lang op een aantal punten hangen, maar op het einde van de set toonde het zich toch veerkrachtig. Knack kwam terug tot 24-23 , maar moest dan toch het hoofd buigen. 2-2 en een beslissende vijfde set.
Daarin begon Knack dramatisch, maar bij 5-2 veerde het recht en ging het op en over de Turken naar 5-6. Daarna werd het een thriller van jewelste. Tot 13-13 ging het gelijk op, maar een goede aanval bij Galatasaray en een blok op Dermaux deden Roeselare de das om.
Zo begint Knack zijn campagne in de Champions League met een 3-2-nederlaag, geen schande maar er zat toch vooral meer in. In januari ontvangt het Bogdanka Luk Lublin, de kampioen van Polen, in Roeselare voor het tweede duel in de groepsfase.