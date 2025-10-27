De fans van Galatasaray waren wellicht nog aan het bekomen van hun nederlaag gisterenavond tegen Monaco in de Champions League van het voetbal. De TVF Burhan Felek Sport Hall, goed voor 7000 zitplaatsen, was voor deze Champions League-wedstrijd in het volleybal allesbehalve goed gevuld. Een opsteker voor Roeselare dus voor aanvang van de wedstrijd, want ga er dan maar eens aanstaan in zo'n kolkende Turkse arena.

Geen hevige sfeer in Istanboel, maar dat hield Galatasaray niet tegen om wel stevig te starten. De Turken grepen Roeselare meteen bij de keel en liepen halverwege de eerste set uit tot 17-11. Knack kon geen vuist maken en liet teveel fouten noteren, reken daarbij nog eens een aantal killblocks van de thuisploeg en dan gaat de eerste set verloren met 25-18.