De opdracht voor Knack Roeselare was vooraf simpel. Twee sets winnen tegen Innsbruck en dan mocht het naar de kwartfinale van de CEV Cup, waar het twee jaar geleden de finale speelde. De tegenstander uit Innsbruck werd in de heenmatch in Oostenrijk verslagen na een ware thriller, Knack won daar uiteindelijk met 2-3.

Thuis in de Tomabelhal moesten de West-Vlamingen dus meteen goed starten en dat deden ze ook. Na een gelijkopgaand begin duwde Knack door naar 14-8. Basil Dermaux stond na een blessure terug in de basis en was meteen ook belangrijk voor de thuisploeg. Van 14-8 ging het naar 23-17. Even spartelde Innsbruck nog tegen, maar bij 24-20 maakte de thuisploeg zijn eerste setbal af. 1-0 , 50 procent van de opdracht volbracht.

In set 2 begonnen de bezoekers beter, iets meer fouten bij Knack zorgden voor een 4-7 achterstand. Daarna schoot Roeselare weer wakker en ging het op en over Innsbruck naar 15-13. In een spannend slot kregen de Oostenrijkers de eerste setbal, maar die werd niet verzilverd. Uiteindelijk trok Knack de set naar zich toe, 27-25 en de kwalificatie voor de kwartfinales van de CEV Cup was binnen.

In de overbodige derde set overklaste Roeselare zijn tegenstander nog helemaal en zorgde het via 25-15 voor een vlotte 3-0 thuiszege.