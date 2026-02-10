Vandecaveye komt over van Decospan Menen, waar hij kapitein is. Eerder won hij de beker met Caruur Gent en de Supercup met Menen.

“Met mijn keuze voor Knack wil ik opnieuw mijn grenzen verleggen,” zegt Vandecaveye.

Sportief manager Dirk Specenier noemt hem “één van de beste spelers in de Belgische competitie” en past hij perfect binnen de ambities van de club.