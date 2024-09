Knack Volley Roeselare speelde gisterenavond zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Het mocht Achel ontvangen in de eigen Tomabelhal. De landskampioen begon goed aan de match en liep 2-0 voor in sets. Daarna knokten de bezoekers zich in de match en konden ze uiteindelijk nog een vijfde set afdwingen. In die vijfde set trok Roeselare aan het langste eind, 15-13. Zo boeken de West-Vlamingen hun tweede zege op een rij, maar lijden wel een eerste puntverlies.