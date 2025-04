Verhanneman is momenteel bezig aan zijn zeventiende seizoen bij Roeselare. Zijn palmares omvat tien bekerwinsten, tien landstitels, acht supercups, een zilveren medaille in de CEV Cup en een BeNe Cup. Daar kunnen dit seizoen nog een eerste BeNe League-titel en een extra landstitel bij komen. Hij werd in 2019 bekroond tot Speler van het Jaar en was ook jarenlang een vaste waarde bij de Red Dragons.