De Izegemse kende wel geen vlekkeloze aanloop naar het klassieke seizoen. Een grieperige Ghekiere werd eerst nog knap zesde in het eindklassement van de Tour Down Under, maar kwam begin deze maand ten val in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

"Er is een ligament geraakt in mijn hand en ik blijf er wel last van hebben. Momenteel is het ingetapet voor de kasseien en het is afwachten hoe het gaat aanvoelen tijdens de verkenning. Na de val heb ik een week niet kunnen buiten fietsen, maar dat was gelukkig geen drukke week."